Última chance: Inscrições para concurso público em Lucas do Rio Verde terminam em breve!

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que o prazo para inscrição do Concurso Público 01/2024, voltado para as áreas da saúde e educação, termina nesta quinta-feira (04).

