Última chance: Inscrições para Programa de Residência Técnica encerram nesta sexta-feira!

As inscrições para o edital Nº 003/2024 do Programa de Residência Técnica encerram nesta sexta-feira (31.05). Podem participar alunos de pós-graduação que tenham concluído a graduação nos últimos cinco anos, nos cursos de Psicologia, Serviço Social, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e Rádio e TV, Design Gráfico, Educação Física e Tecnólogo em Geoprocessamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.