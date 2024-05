Vasco vence Fortaleza nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Brasil

Após um confronto eletrizante no estádio de São Januário, o Vasco conquistou a vitória sobre o Fortaleza nos pênaltis e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com um empate por 3 a 3 no tempo normal, os times se enfrentaram em uma disputa acirrada que terminou em 5 a 4 a favor do Cruzmaltino.

