Vereador Cezinha promove mutirões de limpeza e troca de lâmpadas em Cuiabá

O vereador Cezinha Nascimento (União Brasil) acompanhou pessoalmente ao lado do presidente do bairro Altos da Glória, Ed Carlloz, a instalação do serviço de cata-trecos, no sábado (30.03). A medida atende ao desejo dos moradores que procuraram limpar os terrenos se desfazendo de móveis velhos.

