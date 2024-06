Vereador de Cuiabá denuncia condições precárias em Policlínica do Pedra 90

O vereador de Cuiabá, Dr. Luiz Fernando Amorim, realizou uma vistoria na Policlínica do Pedra 90 após receber denúncias anônimas sobre a precariedade das condições do local. As denúncias apontavam para problemas graves como insalubridade, falta de médicos, esgoto a céu aberto, mato alto e acúmulo de lixo.

