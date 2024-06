O vereador Eduardo Magalhães (Republicanos), a pedido dos moradores do bairro Nova Esperança I, em Cuiabá – solicitou à Secretaria de Saúde do município que seja feita a regularização do serviço de atendimento médico e distribuição de medicamentos básicos no posto de saúde do bairro.

