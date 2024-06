Vereador Marcrean luta pela segurança no Pedregal

Com o objetivo de garantir mais segurança para o bairro Pedregal e adjacentes, o vereador Marcrean Santos (MDB) se reuniu com o comandante do 1º Comando Regional de Cuiabá, coronel Wankley Corrêa Rodrigues, para reforçar o pedido da reforma e reabertura da Companhia de Polícia Comunitária do Pedregal.

