Vigilância Sanitária de Rondonópolis suspende atendimento presencial

A Unidade de Vigilância Sanitária (Visa) do município não vai atender presencialmente nesta sexta-feira, 31 de maio. Por conta da implantação do sistema Redesim, que vai digitalizar todo o processo de solicitação e renovação de licenças, serão necessárias algumas adequações no local ficando suspensos os atendimentos presenciais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.