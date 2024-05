ND Mais |Do R7

Aeroporto de Joinville: crescimento recorde na movimentação de passageiros em SC O Aeroporto de Joinville, no Norte catarinense, registrou a maior alta na movimentação de passageiros do Estado no primeiro quadrimestre...

O Aeroporto de Joinville, no Norte catarinense, registrou a maior alta na movimentação de passageiros do Estado no primeiro quadrimestre de 2024. Foram 18,7% a mais do que no mesmo período de 2023. Até maio, passaram pela cidade mais de 158 mil passageiros.

