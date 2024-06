Alerta de chuvas intensas no Rio Grande do Sul As chuvas devem voltar ao Rio Grande do Sul entre a sexta-feira (14) e a segunda-feira (17), segundo a Defesa Civil. O órgão ainda...

ND Mais|Do R7 10/06/2024 - 14h55 (Atualizado em 10/06/2024 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share