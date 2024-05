ND Mais |Do R7

Alerta em Itajaí e região devido a chuvas intensas e risco de alagamentos A formação de um cliclone extratropical no oceano, com previsão de chuva persistente acima de 80mm em Itajaí e grande parte do Litoral...

Alto contraste

A+

A-

A formação de um cliclone extratropical no oceano, com previsão de chuva persistente acima de 80mm em Itajaí e grande parte do Litoral Norte de Santa Catarina, deixa equipes da Defesa Civil atentas ao longo desta segunda-feira (27).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Carga de ‘super-maconha’ é apreendida na BR-282, em SC

• Poliomielite: quais os sintomas e sequelas irreversíveis da doença que causa paralisia infantil

• Chuva deixa Itajaí e região em alerta além de risco de alagamentos pela Maré Astronômica



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.