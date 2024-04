Araranguá celebra 144 anos com shows imperdíveis!

Araranguá, no Sul de Santa Catarina, celebra 144 anos de história e cultura entre os dias 2 e 7 de abril. Para comemorar a data, haverá shows gratuitos com Alceu Valença, Jota Quest e Trio Parada Dura. As apresentações ocorrem na Avenida XV de Novembro.

