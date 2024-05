ND Mais |Do R7

Aulas em escolas municipais de Guaíba: Joinville auxilia na retomada das atividades Desde a manhã desta quinta-feira (30), equipes da prefeitura de Joinville que chegaram ao Rio Grande do Sul atuam para que as aulas...

Desde a manhã desta quinta-feira (30), equipes da prefeitura de Joinville que chegaram ao Rio Grande do Sul atuam para que as aulas da rede municipal de Educação de Guaíba possam ser retomadas. A força-tarefa de ajuda começou com o descarregamento dos móveis e outros materiais escolares.

