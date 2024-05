ND Mais |Do R7

Blumenau se une em solidariedade: Último dia para arrecadação de donativos para o RS Esta segunda-feira (20) é o ultimo dia para contribuir com a arrecadação de donativos destinados ao Rio Grande do Sul em Blumenau...

Esta segunda-feira (20) é o ultimo dia para contribuir com a arrecadação de donativos destinados ao Rio Grande do Sul em Blumenau. O repórter Moisés Stuker informa que ainda há tempo para os moradores participarem. Descubra mais detalhes sobre os pontos de coleta e como colaborar com essa importante iniciativa de solidariedade para ajudar as vítimas das enchentes no RS. Não deixe de fazer sua parte.

