ND Mais |Do R7

Casais celebram o amor em meio às enchentes em abrigo no RS O espaço que antes dava lugar a uma loja móveis se transformou em um salão de festas. Mesas com toalhas verdes e arranjos de flores...

Alto contraste

A+

A-

O espaço que antes dava lugar a uma loja móveis se transformou em um salão de festas. Mesas com toalhas verdes e arranjos de flores secas foram montadas para receber os convidados, que até o início do mês não passavam de desconhecidos. Seis casais firmaram compromisso neste sábado (25), em um abrigo de Porto Alegre, em meio às enchentes no Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Em meio às enchentes, casais celebram o amor em abrigo no RS

• Trabalhador cai em lagoa e morre afogado enquanto cortava grama em Camboriú

• GP de Mônaco: pole position, horário da corrida e onde assistir



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.