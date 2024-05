Caso chocante de pornografia infantil em Joinville: 400 vídeos e fotos encontrados Na Tribuna do Povo, trazemos uma atualização importante sobre o caso do homem preso em Joinville com mais de 400 vídeos e fotos de...

Alto contraste

A+

A-

Na Tribuna do Povo, trazemos uma atualização importante sobre o caso do homem preso em Joinville com mais de 400 vídeos e fotos de pornografia infantil. Felipe Bambace chega com todas as informações sobre a prisão e os próximos passos das investigações. A polícia continua a trabalhar incansavelmente para entender a extensão das atividades criminosas do suspeito e garantir que a justiça seja feita. Este caso chocante reforça a importância da vigilância e da cooperação comunitária no combate aos crimes contra crianças. Confira os detalhes completos na reportagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Primeira delegacia de Blumenau muda de endereço

• Confusão doméstica no Planalto Norte: homem embriagado quebra móveis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.