Chapecoense enfrenta desfalque no ataque Thomás Bedinelli recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Avaí e é desfalque para encarar o Amazonas, na próxima quinta-feira....

Thomás Bedinelli recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Avaí e é desfalque para encarar o Amazonas, na próxima quinta-feira. A ausência do jogador aumenta os problemas da Chapecoense no ataque.

