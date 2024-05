ND Mais |Do R7

Chuvas intensas causam transtornos em Brusque e Itajaí As chuvas intensas dos últimos dias causaram grandes transtornos em Brusque e Itajaí, deixando muitos moradores sem água nas torneiras...

As chuvas intensas dos últimos dias causaram grandes transtornos em Brusque e Itajaí, deixando muitos moradores sem água nas torneiras. A situação se agravou com a suspensão da travessia de balsa entre Itajaí e Navegantes, dificultando ainda mais a mobilidade na região. A repórter Greici Siezemel está ao vivo em Itajaí para trazer mais informações sobre os impactos das chuvas e as medidas que estão sendo tomadas para restabelecer o abastecimento de água e normalizar o transporte na área.

