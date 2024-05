ND Mais |Do R7

Concurso TSE Unificado: Salários de até R$ 13,9 mil em jogo!

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou nesta quarta-feira (29) o edital do Concurso Unificado com 389 vagas e salários entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78. As provas serão aplicadas em 22 de setembro em todo o Brasil.

