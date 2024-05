Confira as novidades da cena cultural com Já é Mané!

ND Mais |Do R7

A banda UmQuarto está em turnê por São Paulo, levando seu som autêntico para os fãs em diversas apresentações pela cidade. Além disso, celebramos a vitória de Duda Mazzaropi no campeonato de xadrez, mostrando que talento e estratégia sempre se destacam. Não perca também a mostra de clipes com a Moksha e momentos de palhaçaria com Gretta e Billy, garantindo boas risadas e diversão para todos os espectadores. Fique por dentro de tudo o que está rolando na cena cultural com o Já é Mané!

