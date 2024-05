ND Mais |Do R7

Crime brutal choca Santa Catarina: mulher é assassinada na frente do filho de dois anos No Norte do Estado de Santa Catarina, um caso de intolerância terminou em tragédia. Uma mulher foi brutalmente assassinada a facadas...

Alto contraste

A+

A-

No Norte do Estado de Santa Catarina, um caso de intolerância terminou em tragédia. Uma mulher foi brutalmente assassinada a facadas na mesma casa onde estava o seu filho de apenas dois anos. O crime chocante não terminou aí: o agressor filmou o corpo da vítima para enviar provas da morte à mandante do crime, que era sua namorada e também vizinha da vítima. Segundo relatos, a desavença entre as duas mulheres motivou o ataque. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Felipe Bambace.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mais de 10 toneladas de tainha chegam aos Mercados do Peixe de Itajaí

• Greve na UFSC: professores aceitam proposta do governo e encerram paralisação

• Mulher é brutalmente assassinada na frente do filho de dois anos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.