Crime chocante: suspeito de matar homem em posto é preso

Um homem foi morto a tiros em um posto de gasolina no Planalto Norte, em um crime que chocou a comunidade local. O suspeito do assassinato já está preso, e a polícia trabalha para entender a motivação por trás do crime. Testemunhas relataram momentos de pânico e a rápida resposta das autoridades. Na reportagem da Tribuna do Povo, você acompanha todos os detalhes sobre o ocorrido, incluindo depoimentos de pessoas presentes no local e declarações das autoridades sobre o andamento das investigações. Entenda o que levou a este trágico desfecho e como a polícia conseguiu capturar o suspeito em tempo recorde.

