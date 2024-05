ND Mais |Do R7

Delegada revela detalhes chocantes sobre prisão de pai e filho suspeitos no caso Michele A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu nesta sexta-feira (24), o principal suspeito do assassinato de Michele, uma mulher encontrada...

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu nesta sexta-feira (24), o principal suspeito do assassinato de Michele, uma mulher encontrada enterrada na cozinha de sua casa em Palhoça. O ex-marido da vítima foi preso em São José e encaminhado ao Sistema Prisional Catarinense. O filho adolescente do casal, também suspeito de envolvimento no crime, foi apreendido em Palhoça e levado para o Sistema Socioeducativo. A delegada responsável pelo caso forneceu detalhes sobre as prisões e os próximos passos na investigação. Confira.

