ND Mais |Do R7

Descubra a árvore tóxica que preocupa Florianópolis O caso da árvore tóxica cortada no quintal do Tribunal de Contas do Estado em Florianópolis liga o sinal de alerta.Leia a matéria...

Alto contraste

A+

A-

O caso da árvore tóxica cortada no quintal do Tribunal de Contas do Estado em Florianópolis liga o sinal de alerta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vídeo mostra momento em que foguete com satélite espião da Coreia do Norte explode

• Árvore tóxica espalhada por Florianópolis liga o alerta: veja lista de plantas tóxicas

• Virginia e Zé Felipe são processados em R$ 600 mil por deboche: entenda



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.