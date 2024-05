Descubra a diversidade de sabores do café brasileiro

ND Mais |Do R7

No Dia Nacional do Café, celebramos a bebida que conquistou o coração dos brasileiros com sua diversidade de sabores.

No Dia Nacional do Café, celebramos a bebida que conquistou o coração dos brasileiros com sua diversidade de sabores. O café, presente no cotidiano de milhões de pessoas, oferece uma ampla gama de experiências sensoriais, desde os tradicionais expressos até os sofisticados cafés especiais. Esta data é uma homenagem à cultura cafeeira brasileira, reconhecida mundialmente pela sua qualidade e inovação. Descubra as diferentes formas de apreciar essa bebida tão versátil e os segredos por trás de cada xícara. Venha celebrar o Dia Nacional do Café e explore os sabores que fazem desta bebida uma paixão nacional.

