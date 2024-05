ND Mais |Do R7

Descubra a vida ativa no bairro Costa e Silva Explore conosco a vida na Comunidade do Costa e Silva através do nosso quadro mais querido, Chutando o Balde. Neste episódio, acompanhe...

Explore conosco a vida na Comunidade do Costa e Silva através do nosso quadro mais querido, Chutando o Balde. Neste episódio, acompanhe nossa jornada enquanto nos juntamos aos moradores locais para uma rotina de exercícios e atividades saudáveis. Descubra como a vida comunitária promove hábitos de vida ativos e saudáveis nesta emocionante reportagem da Tribuna do Povo.

