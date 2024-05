Descubra o mistério por trás das mortes de Ângela e Gerônimo no Planalto Norte

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Um caso misterioso está abalando o Planalto Norte. Ângela Maria Partala, de 44 anos, foi encontrada morta na casa de Gerônimo Kosmala, de 58 anos, com quem mantinha um relacionamento. Menos de 24 horas depois, Gerônimo também foi encontrado morto na mesma residência. O que teria acontecido com o casal? A Tribuna do Povo conversou com o delegado responsável pelo caso para trazer mais detalhes sobre essa intrigante ocorrência. Acompanhe na reportagem os desdobramentos e as investigações em torno das mortes de Ângela e Gerônimo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Primeira delegacia de Blumenau muda de endereço

• Confusão doméstica no Planalto Norte: homem embriagado quebra móveis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.