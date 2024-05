ND Mais |Do R7

Descubra onde moram as 8 pessoas mais ricas do mundo Os Estados Unidos concentram a maior quantidade de bilionários no mundo, de acordo com a Forbes. Não à toa, as oito pessoas mais...

Alto contraste

A+

A-

Os Estados Unidos concentram a maior quantidade de bilionários no mundo, de acordo com a Forbes. Não à toa, as oito pessoas mais ricas do planeta moram por lá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ilhas e alpes: saiba onde moram as 8 pessoas mais ricas do mundo

• Jorginho Mello ‘tá on’ no índice de popularidade digital entre governadores

• O vandalismo praticado em Florianópolis que faz a prefeitura enxugar gelo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.