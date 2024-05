ND Mais |Do R7

Descubra os mistérios por trás da casa onde casal morreu em SC O casal Ângela Maria Kazmierczak Partala e Gerônimo Kosmala morreu misteriosamente na mesma casa em Itaiópolis, no Planalto Norte...

O casal Ângela Maria Kazmierczak Partala e Gerônimo Kosmala morreu misteriosamente na mesma casa em Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina. O Grupo ND teve acesso exclusivo ao local onde os dois foram encontrados com diferença de apenas 24 horas.

