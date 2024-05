ND Mais |Do R7

Detalhes chocantes do assassinato de Edson em Xaxim revelados pela investigação A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o assassinato de Edson Aruda de 37 anos. Ele foi morto com disparos de arma de fogo...

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o assassinato de Edson Aruda de 37 anos. Ele foi morto com disparos de arma de fogo em novembro de 2023 no bairro Santa Terezinha, em Xaxim, no Oeste de Santa Catarina.

