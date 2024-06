Do recomeço à decepção: golpe do consórcio abala casal gaúcho em SC As enchentes no Rio Grande do Sul afetaram a vida de muitas pessoas e uma delas foi o casal Cinthya Ataydes e Fabiano Altmann, que...

ND Mais|Do R7 10/06/2024 - 11h25 (Atualizado em 10/06/2024 - 11h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share