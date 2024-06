ND Mais |Do R7

Entenda os possíveis cenários da queda de avião em SC A causa da queda do avião que deixou duas pessoas mortas em uma área de mata próxima a Joinville, no Norte catarinense, ainda é investigada...

A causa da queda do avião que deixou duas pessoas mortas em uma área de mata próxima a Joinville, no Norte catarinense, ainda é investigada pelos técnicos do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Segundo especialista em aviação, diversos fatores podem ter causado a queda da aeronave.

