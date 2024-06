ND Mais |Do R7

Escolas municipais de Guaíba recebem doações de materiais escolares Um caminhão com materiais escolares foi recebido com alegria pelo município de Guaíba, no Rio Grande do Sul. A carga foi enviada...

Um caminhão com materiais escolares foi recebido com alegria pelo município de Guaíba, no Rio Grande do Sul. A carga foi enviada pela Secretaria de Educação de Joinville que tem ajudado a restabelecer as aulas na rede municipal da cidade gaúcha.

