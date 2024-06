Estelionato em Chapecó: Polícia prende dupla com produtos contrabandeados A polícia identificou dois homens suspeitos de cometer crimes de estelionato em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Com os homens...

ND Mais|Do R7 09/06/2024 - 15h33 (Atualizado em 09/06/2024 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share