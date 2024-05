ND Mais |Do R7

Estética avançada: Brasil é o terceiro maior consumidor da indústria da beleza no mundo As notícias não poderiam ser mais promissoras para o mercado de beleza e bem-estar no Brasil. Segundo a Abihpec (Associação Brasileira...

Alto contraste

A+

A-

A scene of cosmetology training in a beauty salon (macniak/Getty Images)

As notícias não poderiam ser mais promissoras para o mercado de beleza e bem-estar no Brasil. Segundo a Abihpec (Associação Brasileira da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), somos o terceiro maior consumidor deste setor no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Adolescente é flagrado com facão em banheiro de escola em SC e usa irmão como justificativa

• Após tragédia com o Titan, novo modelo de submarino promete chegar ao Titanic

• FOTOS: Caminhão carregado com cilindros de gás tomba e local é isolado em Blumenau



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.