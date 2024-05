Evento beneficente reúne renomados restaurantes em prol da ACAM

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A 14ª edição da Massa Solidária em Florianópolis foi um grande sucesso! O evento beneficente, realizado em prol da ACAM (Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó), já se tornou uma tradição na cidade. Renomados restaurantes e chefs de cozinha se uniram para oferecer deliciosas massas e molhos, mas o destaque foi a união e solidariedade da comunidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Brusque anuncia a saída do técnico Luizinho Lopes após início ruim na Série B

• Chapecoense x Ponte Preta: vai ter jogo?

• VÍDEOS: 4 carros são destruídos em incêndio em prédio residencial de Itajaí



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.