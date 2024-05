ND Mais |Do R7

Evento Empreende & Emprega em Chapecó: Oportunidades de Emprego Descubra as oportunidades de emprego disponíveis na terceira edição do evento Empreende & Emprega, que acontece em Chapecó. O repórter...

Alto contraste

A+

A-

Descubra as oportunidades de emprego disponíveis na terceira edição do evento Empreende & Emprega, que acontece em Chapecó. O repórter Geovan Petry traz todos os detalhes sobre como funcionará o evento e as vagas oferecidas. Se você está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, não perca essa chance!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Chapecó recebe 3ª Edição do Empreende & Emprega neste sábado

• Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados juntos e aumentam rumores de affair

• Agenda cultural sexta-feira: tá quente e afrodisíaca como cachaça de jambu



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.