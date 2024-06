Ex-governador de SC critica mudança no comando do Republicanos antes das eleições O ex-governador Carlos Moisés voltou a se manifestar sobre a troca de comando do Republicanos em Santa Catarina. Na semana passada...

ND Mais|Do R7 10/06/2024 - 01h32 (Atualizado em 10/06/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share