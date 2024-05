Ex-jogador Fredy Guarín faz desabafo sobre alcoolismo e perda da família

ND Mais |Do R7

Ex-meia da seleção da Colômbia, Fredy Guarín fez forte desabado ao falar sobre os problemas que tem com o alcoolismo. Com passagens por Inter de Milão, Porto e Vasco da Gama, o ex-jogador disse que perdeu o contato com a mulher e os três filhos por causa do vício.

