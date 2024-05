ND Mais |Do R7

Figueirense encara desafio contra a Ferroviária na Série C O Figueirense tem uma prova de fogo no próximo domingo (26), às 16h30, no Orlando Scarpelli. O Alvinegro, invicto na competição, enfrenta a Ferroviária, que também ainda não perdeu na Série C.

O Figueirense tem uma prova de fogo no próximo domingo (26), às 16h30, no Orlando Scarpelli. O Alvinegro, invicto na competição, enfrenta a Ferroviária, que também ainda não perdeu na Série C.

