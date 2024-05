Floripa Moto Week: Novas datas anunciadas para a segunda edição

ND Mais |Do R7

A segunda edição do Floripa Moto Week, maior festival de motociclismo do Sul do Brasil, irá acontecer entre os dias 8 e 11 de agosto. O evento estava previsto para maio, contudo, acabou adiado em função das chuvas no Rio Grande do Sul.

