Forças Armadas de SC em ação: viatura blindada auxilia na remoção de lama no RS As Forças Armadas de Santa Catarina continuam prestando apoio essencial no Rio Grande do Sul, onde as cidades ainda sofrem com as...

As Forças Armadas de Santa Catarina continuam prestando apoio essencial no Rio Grande do Sul, onde as cidades ainda sofrem com as consequências das chuvas intensas. Uma viatura blindada especial do Batalhão de Porto União está sendo utilizada para remover lama das ruas, ajudando a restabelecer a normalidade nas áreas afetadas. Este esforço conjunto demonstra a solidariedade e a capacidade de resposta das Forças Armadas em situações de emergência. Acompanhe os detalhes dessa operação de limpeza e a atuação dos militares catarinenses nesta reportagem.

