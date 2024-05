ND Mais |Do R7

Grande operação de fiscalização detecta irregularidades em postos de combustíveis no Planalto Norte Em uma grande operação de fiscalização, a polícia autuou 26 postos de combustíveis na região do Planalto Norte de Santa Catarina...

Em uma grande operação de fiscalização, a polícia autuou 26 postos de combustíveis na região do Planalto Norte de Santa Catarina por diversas irregularidades. As infrações detectadas incluem desde problemas na qualidade do combustível até falhas nos sistemas de medição, prejudicando os consumidores. Esta ação visa garantir a conformidade dos serviços oferecidos e proteger os direitos dos cidadãos. As autoridades continuam monitorando a situação para assegurar que os estabelecimentos autuados corrijam os problemas identificados. Acompanhe a nossa reportagem para entender mais sobre as irregularidades encontradas e os próximos passos das autoridades nesta importante operação.

