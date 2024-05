Grave acidente no Planalto Norte: bebê é levado ao hospital Na Tribuna do Povo, trazemos uma notícia preocupante sobre um grave acidente ocorrido no Planalto Norte. Um bebê foi levado ao hospital...

Na Tribuna do Povo, trazemos uma notícia preocupante sobre um grave acidente ocorrido no Planalto Norte. Um bebê foi levado ao hospital após ser envolvido no acidente. As circunstâncias do incidente ainda estão sendo investigadas, e nossa equipe está acompanhando de perto todos os desdobramentos. Acompanhe a reportagem completa para saber mais detalhes sobre o estado de saúde do bebê e as medidas tomadas pelas autoridades locais.

