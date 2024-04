Guardiola perde a paciência com ídolo do Manchester United após polêmica com Haaland Pep Guardiola perdeu a paciência com Roy Keane...

ND Mais| 03/04/2024 - 14h50 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share