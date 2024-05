Homem ataca jovem com ácido em plena luz do dia no Paraná Um homem que vestia uma peruca jogou ácido em uma jovem de 23 anos que ia para a academia em Jacarezinho, no Paraná. Isabelly Aparecida...

