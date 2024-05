ND Mais |Do R7

Homem detido com pornografia infantil em Joinville: um alerta para a sociedade No contexto da campanha Maio Laranja, que busca combater a exploração e abuso sexual infantil no Brasil, um caso chocante vem à...

No contexto da campanha Maio Laranja, que busca combater a exploração e abuso sexual infantil no Brasil, um caso chocante vem à tona. Em Joinville, um homem foi preso no bairro Comasa, na zona leste da cidade, por posse de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e até bebês. Os dados são alarmantes: somente no ano passado, mais de 70 mil crianças foram vítimas de abuso, sendo que 61% delas tinham entre 0 e 13 anos. Este incidente reforça a importância da campanha e a necessidade de intensificar as ações de combate a esses crimes. Acompanhe a reportagem completa para mais detalhes sobre a prisão e os esforços das autoridades para proteger nossas crianças.

