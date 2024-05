Homem é preso após agredir companheira com bastão de madeira em SC

ND Mais |Do R7

Um homem foi preso após ameaçar a companheira com um bastão de madeira e a agredir com um chute na barriga, em Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. O crime de violência doméstica foi registrado na tarde da quarta-feira (29), no bairro Nações.

