Homem é preso em flagrante ao tentar arrombar caixa eletrônico em Jaraguá do Sul Um homem foi preso no final da tarde...

Um homem foi preso no final da tarde deste domingo (17) em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, após ser flagrado tentando arrombar um caixa eletrônico. O caso aconteceu por volta das 17h25.

