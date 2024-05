ND Mais |Do R7

Homem embriagado causa confusão doméstica no Planalto Norte No Planalto Norte, uma briga de casal virou caso de polícia. O homem chegou em casa embriagado e começou a quebrar os móveis, transformando...

Alto contraste

A+

A-

No Planalto Norte, uma briga de casal virou caso de polícia. O homem chegou em casa embriagado e começou a quebrar os móveis, transformando a situação em uma ocorrência policial. Lincoln Pradal traz as informações diretamente na Tribuna do Povo. A polícia foi acionada para conter a situação e garantir a segurança da família. Esse incidente destaca a gravidade da violência doméstica e a necessidade de intervenção rápida para evitar consequências mais sérias. Confira os detalhes desse caso na reportagem completa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Primeira delegacia de Blumenau muda de endereço

• Confusão doméstica no Planalto Norte: homem embriagado quebra móveis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.